Волны-убийцы: при каких сценариях цунами может произойти в Москве-реке

Такие природные явления в реках случались неоднократно. Например, в 1597 году на Волге.

Цунами могут происходить не только в морях или океанах, но и в реках. И Москва-река — не исключение. Как рассказал физик-океанолог Алексей Слюняев, волна преобразуется в цунами, когда переносит энергию, полученную от раздражителя, а потом выходит на берег. В реках же чаще всего возникают оползневые цунами, но иногда их причиной могут быть и быстроходные суда.

«Оползни могут происходить и под водой, тогда такие цунами практически непредсказуемы. Тем не менее, если вы ведете нормальный мониторинг береговой линии, то и бояться нечего. Я знаю работу норвежского исследователя, где в контексте волн цунами обсуждаются речные волны, создаваемые при определенных условиях быстроходными судами. Так что причины возникновения цунами могут быть не только природные, можно обойтись и без оползней», – рассказал он Газете.ру.

Океанолог отметил, что оползневые цунами в реках случались неоднократно. Например, в 1597 году в Нижнем Новгороде сполз монастырь в реку Волгу. Это вызвало наводнение. Этот момент истории записан в летописи.

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