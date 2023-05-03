Суд назначил прения сторон по делу о мошенничестве в отношении вдовы Баталова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 430

Ожидается, что прокурор запросит наказание фигурантам.

Суд назначил прения сторон по делу о мошенничестве в отношении вдовы Баталова

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Замоскворецкий суд назначил прения сторон по делу о мошенничестве в отношении вдовы актера Алексея Баталова на 12 мая. Ожидается, что прокурор запросит наказание для фигурантов дела — Михаила Цивина и его супруги актрисы Наталии Дрожжиной. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Уголовное дело было возбуждено около трех лет назад после вскрытия фактов, подтверждающих, что Цивин и Дрожжина могли втереться в доверие к жене и дочери Баталова и незаконным путем завладеть его наследством. Такой вывод сделало следствие после того, как к паре неожиданно перешло несколько квартир и 16 миллионов рублей. Недвижимость удалось вернуть владельцам, а вот деньги канули в лету.

После многолетних разбирательств дело подошло к кульминационному моменту. 74-летний Михаил Цивин был взят под стражу до объявления обвинительно приговора. Также известно, что за последние три года вторая фигурантка дела Дрожжина сильно растеряла здоровье — перенесла три инсульта и потеряла 15 килограммов.

Ранее 5-tv.ru писал, что почему заключение Цивина стало предвестником настоящего приговора.

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