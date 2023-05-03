Она больше не вернется домой: последние кадры с убитой под Петербургом школьницей

Девочка, уходя из дома, даже не обернулась. Она не знала, что это — ее последние часы.

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры с камеры видеонаблюдения подъезда, где жила жестоко убитая школьница. Девочка из Петербурга уходит из родного дома и даже не оборачивается. Она не знает, что ее «друзья» позовут ее на «пикник» и спустя несколько часов жестоко убьют.

Жестокая драма развернулась в Северной столице 2 мая. 13-летняя школьница был зверски убита, ей проломили голову молотком, а потом закопали.

В лесополосе 16-летний Павел (имя изменено — Прим. ред.) нанес несколько ударов молотком по голове своей знакомой. Весь процесс снимала на видео 15-летняя Екатерина (имя изменено — Прим. ред.). А потом несовершеннолетние попытались скрыть улики и сделать вид, что их знакомая сбежала из дома. А на деле — девочка лежала уже мертвой в безымянной могиле, которую заранее приготовили ее мучители.

Сдались подростки сами, замучила совесть. В настоящее время они находятся в статусе подозреваемых. Сейчас следственные мероприятия продолжаются.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Шляпужникова в беседе с 5-tv.ru объяснила, почему подростки убили школьницу в лесу под Петербургом.