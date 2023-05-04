Резервуар нефтеперерабатывающего завода горит на Кубани

Резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода горит в Краснодарском крае. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры в места инцидента.

На месте работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются. Сведений о пострадавших не поступало.

В этом же регионе прошлой ночью произошел мощный пожар на территории нефтебазы в поселке Волна. Также горел резервуар с топливом. Огонь распространился на площади 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. Полностью пожар был ликвидирован лишь несколько часов назад. ЧП обошлось без пострадавших.

Ранее, писал 5-tv.ru, в конце апреля нефтебаза загорелась в Севастополе после атаки ВСУ.