Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе под Краснодаром ликвидировано

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

В тушении были задействованы 55 единицы техники и 253 человека личного состава.

Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе под Краснодаром ликвидировано

Фото: МЧС России / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Пожар на территории нефтебазы на Кубани в поселке Волна, где загорелся накануне поздней ночью резервуар с топливом, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 23:42 возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидировали», — сказано в Telegram-канале краевого оперштаба.

Возгорание произошло после атаки беспилотников в ночь на 3 мая. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. В тушении были задействованы 55 единицы техники и 253 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем семилетняя девочка в Приднестровье целенаправленно устроила пожар.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео