Возгорание резервуара с топливом на нефтебазе под Краснодаром ликвидировано

Пожар на территории нефтебазы на Кубани в поселке Волна, где загорелся накануне поздней ночью резервуар с топливом, полностью ликвидировали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 23:42 возгорание резервуара с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района полностью ликвидировали», — сказано в Telegram-канале краевого оперштаба.

Возгорание произошло после атаки беспилотников в ночь на 3 мая. Площадь пожара составила 1200 квадратных метров. Ему присвоили повышенный ранг сложности. В тушении были задействованы 55 единицы техники и 253 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем семилетняя девочка в Приднестровье целенаправленно устроила пожар.