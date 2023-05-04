Нелетный год: авиакомпании отменяют рейсы по России из-за сокращения субсидий

Деньги Росавиация перераспределила на другие цели.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили «Известия», в этом году субсидирование программы региональных полетов в обход Москвы урезали на 1,5 миллиарда рублей. Часть средств Росавиация перераспределила на другие цели.

Убрали из программы маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании с региональными властями. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Однако эксперты считают, что финансирование сократили несущественно и больших негативных последствий это не принесет.