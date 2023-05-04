Нелетный год: авиакомпании отменяют рейсы по России из-за сокращения субсидий

Эфирная новость 220

Авиакомпании отменяют рейсы по России из-за сокращения субсидий

Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksander Polyakov; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Деньги Росавиация перераспределила на другие цели.

Авиакомпании начали отменять рейсы по России из-за сокращения господдержки. Как выяснили «Известия», в этом году субсидирование программы региональных полетов в обход Москвы урезали на 1,5 миллиарда рублей. Часть средств Росавиация перераспределила на другие цели.

Убрали из программы маршруты, на которые авиакомпании еще не заключили договоры о софинансировании с региональными властями. Больше всего отмененных рейсов в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии. Однако эксперты считают, что финансирование сократили несущественно и больших негативных последствий это не принесет.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ
12:20
Концерн Henkel завершил продажу своих активов в РФ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео