Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым: прямая трансляция

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 5 786

В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

Читайте нас в: Дзен Новости

Множество знаменитостей собралось в московской области для того, чтобы проститься с легендой.

В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым.

К кладбищу уже подъехал катафалк, но пока неизвестно — в нем ли привезли погибшего кутюрье. Желающие проститься с российским модельером Вячеславом Зайцевым уже начали собираться в подмосковном Щелкове. На входе в Собор Троицы Живоначальной выстраивается очередь.

Сразу после прощания кутюрье будет похоронен на местном кладбище. Поминки пройдут в узком кругу, в усадьбе великого модельера соберутся только самые близкие.

Место похорон и прощания со знаменитостью выбрано не случайно — Зайцев прожил в этих местах около 30 лет. Несмотря на то, что он мечтал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что великий дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки.

+12° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 32%
79.31
-0.65 87.58
-0.08
Знай край, да не падай: китайский совет дня на четверг, 4 мая

Последние новости

12:38
Песков: цели СВО не изменятся в связи с атакой БПЛА на Кремль
12:35
Как проходит церемония прощания с Вячеславом Зайцевым — видео
12:32
«Самые различные»: Кремль о возможных ответах на атаку беспилотников
12:27
«Полтора года без еды и без воды»: Света Светикова о жизни после «Фабрики звезд»
12:26
«Мир моды потерял гения»: Сергей Зверев приехал попрощаться с Вячеславом Зайцевым
12:24
«Только вперед»: ВС РФ готовы отразить возможное наступление ВСУ

Сейчас читают

Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру
Экономист Гинько предупредил, что США обострят конфликт на Тайване ради сдерживания кризиса
«Ощущение безопасности»: какими проблемами в будущем грозит дочери Орловой раздельный сон с матерью
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео