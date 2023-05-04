Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым: прямая трансляция

Множество знаменитостей собралось в московской области для того, чтобы проститься с легендой.

В подмосковном Щелково проходит церемония прощания с легендарным российским модельером Вячеславом Зайцевым.

К кладбищу уже подъехал катафалк, но пока неизвестно — в нем ли привезли погибшего кутюрье. Желающие проститься с российским модельером Вячеславом Зайцевым уже начали собираться в подмосковном Щелкове. На входе в Собор Троицы Живоначальной выстраивается очередь.

Сразу после прощания кутюрье будет похоронен на местном кладбище. Поминки пройдут в узком кругу, в усадьбе великого модельера соберутся только самые близкие.

Место похорон и прощания со знаменитостью выбрано не случайно — Зайцев прожил в этих местах около 30 лет. Несмотря на то, что он мечтал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что великий дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки.