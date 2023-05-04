«Горюю»: внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 571

Внучка Вячеслава Зайцева выразила недовольство выбором места захоронения дедушки

«Горюю»: внучка Вячеслава Зайцева недовольна выбором места захоронения дедушки

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Девушка посетовала, что из-за выбора места прощания и похорон модельера многие люди не смогут с ним проститься.

Внучка модельера Вячеслава Зайцева — Маруся — выразила недовольство выбору места захоронения дедушки. Как ранее стало известно, тело знаменитого кутюрье будет упокоено на Жегаловском кладбище в подмосковном Щелково. В беседе с 5-tv.ru девушка отметила, что хотела бы, чтобы он был похоронен на Троекуровском, либо же Новодевичьем кладбище. И на то есть свои причины.

«Горюю, что завтра, в день его похорон, многие не смогут с ним проститься. Я настаивала, что он должен быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище — местах, где похоронены его друзья, куда каждый желающий сможет прийти к нему в любой день. Также благодарю всех россиян, кто выразил справедливые сомнения в правильности выбора места захоронения. Ваше неравнодушие очень ценно!» — высказалась Маруся.

«Он будет рад»: сын Зайцева объяснил, почему великого кутюрье похоронят в Щелково

Она отметила, что выбор места захоронения был сделан только сыном Зайцева — Егором. Также она выразила сожаление о том, что с Зайцевым не будет прощания в Доме Моды — месту, которому кутюрье отдал большую часть своей жизни.

«Всю свою жизнь он трудился на благо „русского стиля“ и на международном уровне, и в нашей стране! Преклонялся перед красотой каждой женщины, дарил любовь и теплоту всем вокруг. Дедушка действительно народный! Больно, и я до сих пор не осознаю утрату. Пожалуйста, вспоминайте дедушку чаще!» — подытожила Маруся.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти названо жуледочно-кишечное кровотечение. Завтра, 4 мая, состоятся его похороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, будет ли сын Вячеслава Зайцева претендовать на наследство.

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