Конструктора бронемашины «Тигр» осудили на четыре года за ущерб в 6,7 млн рублей

Экс-начальник ФГУ 21-го НИИ Минобороны Андрей Колтуков, занимавшийся разработкой бронетехники для армии РФ, был приговорен военным судом к четырем годам лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным по части 3 статьи 285 («Превышение полномочий с причинением тяжких последствий») Уголовного кодекса РФ. Более того, суд взыскал с Колтукова более шести миллионов рублей, которые нужно выплатить потерпевшей стороне.

В свою очередь, подсудимый вину не признал, однако частично погасил ущерб, выплатив 120 тысяч рублей. Военный суд посчитал доказанным, что Колтуков фиктивно устроил на должности лаборантов пять человек, которые не исполняли свои обязанности, но периодически участвовали в заседаниях диссертационного совета.

Бывший начальник ФГУ 21-го НИИ Минобороны до занятия руководящей должности лично занимался созданием бронеавтомобилей и принимал участие в разработке бронемашины «Тигр», принятой на вооружение в Минобороны и Росгвардии.

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