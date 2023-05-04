СК сообщил об обнаружении тела пропавшей девушки-аниматора в Краснодарском крае

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 412

Злоумышленники спрятали тело в лесополосе Ленинградского района.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko/Izvestia; Telegram / Следком; 5-tv.ru

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Тело пропавшей девушки-аниматора нашли в Краснодарском крае. Об этом Следственный комитет сообщил в своем Telegram-канале.

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело об убийстве двух аниматоров в Краснодарском крае. В результате следственных действий ранее удалось найти тело мужчины. В ночь на 4 мая в ходе розыскных мероприятий было установлено местоположение и девушки. Ее труп со следами насильственной смерти обнаружили в лесополосе Ленинградского района.

В ведомстве уточнили, что следователи и криминалисты краевого управления продолжают проведение следственных действий для установления всех деталей и обстоятельств произошедшего. Сотрудники госорганов собирают доказательства и проводят судмедэкспертизы для создания полной картины преступления.

Аниматоры пропали 28 апреля на трассе М-4 «Дон». В тот вечер они возвращались домой с мероприятия. Утром следующего дня их телефоны оказались отключены, а с банковских карт пропало 190 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru писал, в Краснодарском крае были задержаны подозреваемые в убийстве аниматоров.

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