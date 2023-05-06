Метка мага: как по ладони определить наличие сверхспособностей

Увидеть знак можно невооруженным глазом.

Линии на ладони могут рассказать многое о человеке — насколько длинной будет его жизнь, когда встретит любовь всей жизни и сколько будет иметь детей. Но оказывается, что по рукам можно узнать и наличие экстрасенсорных способностей. Хиромант Иван Громов эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал, как найти «метку мага».

Посмотрите на свою правую ладонь и найдите линию сердца и головы. Первая — ближайшая к пальцам, горизонтальная. Вторая расположена следом за ней.

Если между вышеперечисленными линиями есть фигура в виде креста, это обозначает то, что у человека есть сверхъестественный дар. Эта метка называется «мистический крест».

«Если вы такую обнаружили, то можете попробовать развить свои способности в эзотерике, начать помогать другим людям», — объясняет хиромант.

Ранее 5-tv.ru писал, где на руке найти знак, сулящий успех в любви.