Глаза на мокром месте: Газманов не смог подобрать слова после смерти Юдашкина

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 6 966

Олег Газманов не смог подобрать слова после смерти Юдашкина

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец чувствует себя разбитым после ухода из жизни великого кутюрье.

Газманов не смог подобрать слов в связи с кончиной модельера Валентина Юдашкина в кулуарах Кремлевского дворца на концерте, посвященном 78-летию Победы.

«Знаете, сейчас самое такое время… Даже говорить не могу… не буду», — с дрожью в голосе произнес певец в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

После смерти знаменитого российского кутюрье Газманов опубликовал фото покойного на своей странице в Instagram* с трогательным текстом, где отметил, что уход из жизни заслуженного деятеля искусств России не только потеря для страны в направлении моды, но и личная трагедия для самого певца.

«Скажу только, что мне и моей жене Марине особенно больно, потому что мы дружили с Валентином долгие годы. Нам Валентин запомнится как необыкновенно светлый человек, погруженный в свое творчество, умеющий любить и дружить!» — написал в социальной сети Газманов.

Валентин Юдашкин скончался 2 мая после продолжительной болезни с онкологией на 60-м году жизни. Церемония прощания состоится 6 мая на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, как Долина поделилась воспоминаниями о Юдашкине и Зайцеве.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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