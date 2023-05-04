«Невосполнимая потеря»: Долина поделилась воспоминаниями о Юдашкине и Зайцеве

Величайшие модельеры России умерли с разницей всего в несколько дней.

Поклонники, коллеги и друзья модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина тяжело переживают их уход из жизни. Знаменитые кутюрье скончались с разницей всего в несколько дней. Лариса Долина рассказала, какими она запомнила законодателей российской моды. Певица призналась, что никогда не забудет те роскошные костюмы, которые сотворил для нее Юдашкин для выхода на юбилейном концерте.

«Именно в Кремле в 2005 году состоялся мой юбилейный концерт. Валя меня одел полностью. Это были самые роскошные костюмы за всю мою жизнь. Потеря невосполнимая. Он был чудесным человеком, светлым, улыбчивым всегда. Ему всегда все нравилось, он ни на кого никогда не злился. У него душа была какая-то детская», — сказала Долина корреспонденту 5-tv.ru за кулисами концерта ко Дню Победы в Кремле.

Она также отметила стойкость Юдашкина, силу воли и желание жить, что помогало ему бороться с тяжелым недугом долгие годы. Скорбит артистка и по Вячеславу Зайцеву.

«Великий человек в мире моды. Первый советский модельер, которого узнали во всем мире. Зайцев и Юдашкин — два гениальных человека, которые свою моду сделали и совершили такие прыжки в этом отношении, что конечно не узнать их во всем мире было невозможно. Это была революция», — подытожила она.

Валентин Юдашкин скончался после продолжительной борьбы онкологией. Церемония прощания с кутюрье состоится 6 мая на Троекуровском кладбище. А Вячеслава Зайцева не стало на 86-м году жизни из-за желудочного кровотечения. Его похоронят 4 мая на Жегаловском кладбище в Подмосковье.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, из-за чего помимо смерти Валентина Юдашкина горюет его внучка Мария.