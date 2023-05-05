ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник

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ВСУ сбили над Киевом свой беспилотник Bayraktar, который потерял управление

ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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В итоге он спикировал и устроил пожар в одном из зданий.

В Киеве так сильно ждут возмездия Москвы за атаку на Кремль, что готовы сбивать вообще все, что летает в воздухе. Так, сегодня появились вот такие странные кадры.

Над украинской столицей в сумерках кружит беспилотник. Чей он — никто не понимает, но палят по нему из всех орудий. Особо одаренные жители стреляют с балконов из боевых винтовок, тероборона — из автоматов с земли, но победить неопознанный летательный объект смог только расчет ПВО на одной из крыш многоэтажек. Видимо, туда подняли немецкую систему «Ирис-Т».

Оказалось, что переполох случился из-за Bayraktar ВСУ, который потерял управление. В итоге он спикировал и устроил пожар в одном из зданий.

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