ВСУ сбили над Киевом собственный беспилотник

В итоге он спикировал и устроил пожар в одном из зданий.

В Киеве так сильно ждут возмездия Москвы за атаку на Кремль, что готовы сбивать вообще все, что летает в воздухе. Так, сегодня появились вот такие странные кадры.

Над украинской столицей в сумерках кружит беспилотник. Чей он — никто не понимает, но палят по нему из всех орудий. Особо одаренные жители стреляют с балконов из боевых винтовок, тероборона — из автоматов с земли, но победить неопознанный летательный объект смог только расчет ПВО на одной из крыш многоэтажек. Видимо, туда подняли немецкую систему «Ирис-Т».

Оказалось, что переполох случился из-за Bayraktar ВСУ, который потерял управление. В итоге он спикировал и устроил пожар в одном из зданий.