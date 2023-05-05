Голыми руками: жители Петербурга раздвигали автомобили для проезда МЧС к месту пожара

В настоящий время возгорание ликвидировано.

Пример невероятного единения продемонстрировали жители Петербурга. В одном из районов в многоэтажке загорелась квартира, но машин во дворе было так много, что пожарные просто не могли проехать.

Тогда неравнодушные очевидцы все вместе голыми руками растащили припаркованные легковушки и освободили проезд.

В настоящий время пожар ликвидирован.