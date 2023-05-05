Пожар в тюменской Успенке локализован на площади 3,9 тысяч квадратных метров

В селе Успенка Тюменской области по-прежнему бушует пожар. В Telegram-канале МЧС России появилось новое видео с места событий. Сообщается, что огонь локализован на площади 3900 квадратных метров. Однако работа спасателей осложняется сильным порывистым ветром.

«Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось отстоять более 1000 жилых домов, повреждены огнем — 13. Всего к тушению пожара привлечено 226 человек, 56 единиц техники и два вертолета Ми-8», — сказано в публикации.

Информация о погибших и пострадавших не поступала, заявили представители ведомства.

Пожар начался в лесном массиве, но из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома. Кадры с места пожара — по-настоящему пугающие. Жители села были эвакуированы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о примере сплоченности в экстренной ситуации — жители Петербурга голыми руками растащили автомобили, мешавшие проезду пожарной бригады. Двор у многоэтажки, в которой загорелась квартира, был буквально забит припаркованными машинами, но неравнодушные соседи решили проблему.