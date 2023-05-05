Петербургская филармония открыла фестиваль «Музыкальная коллекция»

Петербургская филармония открыла XVI Международный фестиваль «Музыкальная коллекция», в программе которой представят зрителям произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII–XX веков. В рамках культурного мероприятия, который проводится при поддержке «Роснефти», состоятся 11 концертов ведущих коллективов и исполнителей.

На открытии Международного фестиваля «Музыкальная коллекция» выступил Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Николая Алексеева, солировала Элисо Вирсаладзе. Зрители смогли насладиться фортепианным концертом Шумана, а также увертюрой к опере «Эврианта» Вебера и первой симфонией Брамса.

В рамках фестиваля также пройдут фортепианные вечера Николая Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, а также органный вечер Лео Кремера.

Важное место в мероприятии отведено произведениям главного композитора-юбиляра 2023 года — Сергея Рахманинова. Сочинения Рахманинова прозвучат и на сольных концертах Николая Луганского, Дениса Мацуева и Ивана Бессонова, а также войдут в программу Камерного оркестра «Виртуозы Москвы» под управлением Владимира Спивакова.

А в день столетия со дня рождения Дьердя Лигети будут исполнены его сочинения: Ramifications и «Румынский концерт».

Закрытие фестиваля намечено на 29 мая. Проведение культурного события перенесли на более ранние сроки, потому что Заслуженный коллектив России, оркестр под управлением главного дирижера Николая Алексеева впервые после трехлетнего перерыва отправится в зарубежный гастрольный тур и выступит в Китае.