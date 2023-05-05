«Очень тяжело»: возможно ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Небензя: перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка практически невозможно

«Очень тяжело»: возможно ли перенести штаб-квартиру ООН из Нью-Йорка

Фото: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto/EuropaNewswire

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В этом вопросе довольно сложно заручиться поддержкой большинства стран. Что же делать?

В Америке ни за что не согласятся на перенос штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости.

«Чтобы это сделать, необходимо согласие как минимум двух третей стран — членов ООН. В силу целого ряда обстоятельств добиться такого количества поддерживающих перенос штаб-квартиры очень тяжело», — сказал Небензя.

Плюс, по его мнению, для США это очередная возможность злоупотреблять своими обязанностями страны пребывания организации.

Небензя также отметил, что Нью-Йорк получает около пяти миллиардов долларов в год только благодаря тому, что городе живут дипломаты 193 стран.

До этого российские дипломаты и чиновники заговорили о необходимости переноса штаб-квартиры ООН из Нью-Йорка в конце апреля. Например, директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев заявил, что Москва бы предпочла видеть штаб-квартиру ООН «в более нейтральной точке», нежели Нью-Йорк. К примеру, в Женеве или Вене.

Вообще причиной обсуждения переноса штаб-квартиры ООН стала невыдача американской стороной виз журналистам из России, которые должны были сопровождать в поездке главу МИД РФ Сергея Лаврова.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко ответила на заявление посла США о визах.

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