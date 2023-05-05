«Больные люди»: как обезопасить себя в путешествии на ночной дороге

Попутку на дороге ловят все, даже пенсионеры. Как правильно выбрать водителя для оригинальной поездки?

Путешествия всегда ассоциируются с приятными впечатлениями и волнующими открытиями. Правда, иногда поездка в новое место может обернуться трагедией. Например, как это случилось с аниматорами в Краснодарском крае. Злоумышленники убили их, а потом закопали тела. Автомобиль жертв сожгли, а деньги украли.

Сейчас полиция уже задержала подозреваемых, однако это не избавило мир от других убийц и маньяков, которые еще не проявили себя. Насколько опасно путешествовать своим ходом и какие тяжелые ситуации могут возникнуть во время поездок? С этим вопросом 5-tv.ru обратился к тревел-блогеру Денису Ковшову.

Он отметил, что если подозреваемые действительно убили аниматоров, то их поведение переходит границы дозволенного. Известно, что задержанные ранее были судимы, они вышли на свободу в этому году, отсидев перед этим около семи лет.

По мнению блогера, чтобы подобной ситуации не произошло, важно сделать больше источников света на дороге. Следует разместить дополнительные пункты полиции или кнопки для вызова блюстителей порядка.

В том числе Ковшов рассказал и о своем опыте путешествий автостопом. Он отметил, что несколько раз ездил до Москвы из Санкт-Петербурга и с Байкала.

«Была такая ситуация, когда я поймал машину легковую ночью и водитель, к сожалению, начал засыпать за рулем. Я уже его одернул, схватил руль, когда мы уже были на обочине. Так как у меня есть права, я сел за руль и поехал дальше сам за рулем», — рассказал мужчина.

Самым опасным в путешествиях автостопом является неизвестность. Когда человек ловит очередную попутку на трассе, то не может ответить на вопрос — что будет дальше? При этом на самих трассах редко происходят внештатные ситуации. Страшно может стать в городах, поселках или деревнях, где можно зайти «не в тот район».

«Чтобы сделать путешествие автостопом более удачным, безопасным, лучше всего ловить авто не на трассе, а договариваться, например, с дальнобойщиками на стоянке. Они почти все хорошие ребята, не против компании, так как будет нескучно в дороге и дорога прилетит незаметно», — объяснил блогер.

В том числе путешественник рекомендовал всегда стоять под фонарями на перекрестках и выездах из города, если машину нужно поймать в ночное время.

По словам Ковшова, в России езда автостопом очень распространенное явление. На трассах можно встретить путешественников любых возрастов — от молодых, до пенсионеров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как себя вести при нападении на дороге.