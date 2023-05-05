Сценарист «Битвы за Севастополь» Леонид Корин погиб в битве за Артемовск

В конце марта во время штурма Артемовска погиб сценарист фильма «Битва за Севастополь» Леонид Корин. Об этом сообщает Starhit.ru.

По информации издания, Корин умер еще 29 марта, а спустя месяц его опознали по татуировке. Причина смерти сценариста в настоящее время неизвестна: по некоторым данным, он получил множественные осколочные ранения.

«А сегодня я узнал, что Леня погиб. Светлая память», — сказал в начале мая режиссер и продюсер Павел Дроздов.

Корин в ходе своей профессиональной карьеры написал сценарии к таким фильмам, как «Лед» и «Битва за Севастополь». Помимо этого, он был в съемочных командах проектов «Последний мент», «Семейный детектив», а также «Литейный».