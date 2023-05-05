Хуснуллин сообщил об открытии движения по второму ж/д пути Крымского моста с опережением графика

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 99

Вице-премьер назвал данное событие «Победой всей команды», которая трудилась днем и ночью.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Крымском мосту запустили движение по второму железнодорожному пути. Это произошло с опережением запланированного графика, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Строители совершили настоящий подвиг, восстанавливая этот важный объект», — написал он в своем Telegram-канале, отметив, что благодаря работникам раньше срока также была полностью запущена автомобильная часть моста.

Специалисты работали каждый день днем и ночью. За это время они заменили два пролетных строения, для которых было поставлено 524 тонны металлоконструкций.

«Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе за героический труд и высокий профессионализм. Считаю символичным, что движение по Крымскому мосту возобновлено в преддверии одного из самых важных праздников в нашей стране — Дня Победы. Окончание работ — это Победа всей команды», — заключил Хуснуллин.

В октябре прошлого года на Крымском мосту произошел теракт, в результате которого были повреждены две полосы автомобильной ветки. Кроме того, пострадала железнодорожная часть. Ее обещали восстановить к сентябрю. Трагедия унесла жизни нескольких человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, когда все четыре полосы Крымского моста были открыты после проведенного ремонта. 

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