«Долбежка мне нравится»: сын Яковлевой рассказал о предпочтениях в музыке

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 1 173

Сын Яковлевой рассказал о неожиданных музыкальных вкусах и будущем треке

Фото, видео: Джапаридзе Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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По словам Дениса Шальных, его будущий трек будет выполнен в его любимом стиле.

Сын известной актрисы Елены Яковлевой приобрел весьма скандальную репутацию. На просторах интернета пользователи называют его «фриком» из-за большого количества татуировок и странной прически. Сейчас Денис Шальных занимается бодибилдингом и пишет музыку. В скором времени у молодого исполнителя ожидается дебют трека, 5-tv.ru спросил, какой стиль нравится артисту и в каком жанре будет новая композиция.

«Долбежка мне нравится», — не скромно ответил Шальных.

Также он отметил, что его привлекает «слеминг», который обычно возникает на различных рейв- и рок-концертах, когда публика начинает сталкиваться друг с другом. Таким образом толпа выражает удовольствие и, можно сказать, небезопасно танцует.

В ответе Шальных упомянул и такое движение, как спортивный стиль уличных танцев — брейк-данс.

«Тяжелая музыка, киберпоп мне нравится из электронщины всякой», — продолжает рассказывать о своих вкусах сын Яковлевой.

По словам музыканта, новый трек будет в его любимом стиле — «долбежка». Композиция уже выгружается на площадки и в скоро времени ее смогут оценить первые слушатели. Скорей всего, трек удивит не только смыслом, но и звучанием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о странном недуге сына Яковлевой.

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