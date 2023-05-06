Дань памяти: частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставят на передовую

Эфирная новость 40

Частицы Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве доставят на передовую

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Также сотни зажженных ламп передадут в российские регионы и другие страны.

Вечный огонь с Могилы Неизвестного Солдата в Москве отправился в дальний путь. Накануне стартовала акция Общероссийского народного фронта «Огонь памяти». Старт ей дали в Александровском саду также военные, артисты, журналисты и телеведущие.

С 6 по 9 мая сотни зажженных ламп передадут в 24 региона России и 13 стран. Зажгут огонь и на передовой, его специально доставят военнослужащим. В общей сложности в этом году «Огню памяти» по земле и по воздуху предстоит преодолеть почти 76 тысяч километров.

+2° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:20
Асмус съехала от Харламова спустя три года после развода: «Экономим на всем»
4:00
Егорий Вешний или Юрьев день: зачем 6 мая умываться росой
3:42
Опубликованы кадры допроса организатора фейковой акции «Небесный полк»
3:25
На счетах блогера Блиновской и ее супруга арестовали сотни миллионов рублей
3:00
День Георгия Победоносца 6 мая — в чем помогает святой
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Экономист Чирков предрек кризис хуже, чем в 2008 году из-за решения США
Давка у гроба: проститься с Вячеславом Зайцевом пришла толпа народу
«Больные люди»: как обезопасить себя в путешествии на ночной дороге
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео