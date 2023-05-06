Провела магический обряд на Кипре: Ольга Бузова нашла способ выйти замуж
Телеведущая Ольга Бузова не исключила возможность скорого замужества
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Звезда ответственного шоу-бизнеса подошла к делу со всей ответственностью.
Телеведущая Ольга Бузова всерьез взялась за свою личную жизнь и даже привлекла к работе древних Богов. Обряд, обещающий женское счастье в ближайшем будущем, она провела во время заграничного отпуска. Побывав в Италии, в первые дни каникул, она отправилась на Кипр и побывала у знаменитого камня Афродиты.
Легенда гласит, что это место обладает магической силой, пишет издание 7Дней.ru. Рядом с волшебным камнем можно загадать желание, которое непременно сбудется. Со всего мира девушки приходят сюда, чтобы богиня вечной весны и жизни, красоты и любви помогла найти вторую половину. Их примеру последовала и Бузова.
Звезда ответственного шоу-бизнеса подошла к процедуре со всей ответственностью: окунулась в воду там, где, согласно легенде, из пены вышла сама Афродита, построила башенку из гальки и нашла один особенный камень на пляже — верный знак удачи.
«Нашла камушек в форме сердца, загадала желание. И я там была. Все, кто знает меня давно, понимают, почему для меня это важно», — поделилась Бузова с поклонниками.
Стоит отметить, отпуск поющая телеведущая проводит не одна. С ней в путешествие отправился продюсер Никита Мартынов, который, по слухам, весьма активен в качестве кавалера. Поговаривают, что мужчина давно ухаживает за артисткой. Сама Бузова предполагаемый роман не комментирует.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой город Ольга Бузова выбрала для своего будущего бракосочетания.
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