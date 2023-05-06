Бывший бобслеист российской сборной Владимир Зайцев умер из-за лейкоза

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Вконтакте 62

Спортсмен скончался на 32-м году жизни.

Бывший бобслеист российской сборной Владимир Зайцев умер из-за лейкоза

Фото: www.globallookpress.com / Josefiel Rivera

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Умер российский бобслеист, бывший участник сборной страны Владимир Зайцев. Ему был 31 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на семью спортсмена. Причиной столь раннего ухода из жизни стало онкологическое заболевание.

«Владимир боролся с диагнозом „острый лимфобластный лейкоз“, было множество осложнений. К сожалению, Владимира не стало 5 мая», — сказал собеседник агентства.

Агентство связалось также с тренером Зайцева, олимпийским чемпионом 1988 года Владимиром Козловым. Тот в интервью отметил, что о своем диагнозе спортсмен узнал в феврале — сгорел за считанные месяцы. По его данным, на лечение бобслеиста открывался сбор, но недуг развивался быстро, и ему не успели помочь.

Козлов тренировал Зайцева в юниорском возрасте. По его словам, покойный пришел в бобслей из легкой атлетики. Он был предан спорту и очень серьезно относился к работе и своей карьере. Однако в молодые годы, считает бывший наставник, не смог реализоваться в полной мере.

Владимир Зайцев являлся мастером спорта международного класса по бобслею, в команде был разгоняющим. Побеждал и получал призы на первенствах России и чемпионате страны, обладал серебряной медалью юниорского первенства мира. Его последние соревнования в составе сборной РФ состоялись в январе 2016 года. Экипаж занял шестое место на этапе Кубка Европы.

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