Юлия Пересильд показала снятое в космосе видео с ложкой и апельсином

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Алексей Панков
Алексей Панков 46

Юлия Пересильд опубликовала снятый для дочерей ролик из космоса

Юлия Пересильд показала снятое в космосе видео с ложкой и апельсином

Фото: Instagram* / juliaperesild

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Актриса продемонстрировала поведение в невесомости различных предметов.

Актриса Юлия Пересильд в своем блоге опубликовала видео, записанное на МКС для своих дочерей. Актриса показала, как себя ведут в невесомости различные предметы на примере апельсина и ложки. Закончился ролик эффектным сальто в ее исполнении. Посмотреть видео можно на сайте Газеты.ру.

Пересильд призналась, что на орбите чаще всего думала о своих дочерях.

«Конечно, там я чаще всего думала о моих крошках. Об Анке и о Марусе. Скучала по ним очень! И так хотелось с ними поделиться всем, что увидела и почувствовала я», — отметила актриса.

Девушка побывала на МКС во время съемок космической драмы «Вызов». Она провела на орбите 12 дней. В российском прокате картина уже преодолела отметку по сборам в миллиард рублей. Это первый фильм, снятый в космосе.

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Ранее 5-tv.ru сообщал о просьбе актрисы прекратить травлю в ее адрес со стороны космонавтов. Те были недовольны предложением дать Пересильд звание Героя России.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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