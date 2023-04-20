Кинорежиссер «Вызова» Шипенко о ревности коллег: «Я бы тоже завидовал»

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 6

Режиссер Клим Шипенко признался в зависти коллег после съемок фильма «Вызов»

Кинорежиссер «Вызова» Шипенко о ревности коллег: «Я бы тоже завидовал»

Фото: Кадр из сериала «Вызов. О фильме, покорившем космос», 2023 г.

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Фильм о космосе стал по-настоящему уникальным российским проектом. Но, как говорится, без палок в колесах не обошлось.

Режиссер Клим Шипенко в преддверии выхода в прокат фильма «Вызов» рассказал, как коллеги отреагировали на его работу. По его словам, многие сомневались в том, что проект действительно нужно начинать, из него выйдет что-то стоящее и вообще задумку получится осуществить.

«Я не принимал эти упреки всерьез. Не обращал внимания. Зависть, правда, меньше чувствовал. Но это нормально. Я бы тоже завидовал», — поведал Шипенко в беседе с aif.ru.

Однако сейчас реакция на проделанную работу хорошая. Большинство увидевших фильм оценили по достоинству результат. Поэтому уже сейчас Шипенко стал засматриваться в сторону Луны.

«Там лететь-то всего три дня. На Марс далековато, девять месяцев в одну сторону. А на Луну вполне себе можно. Это обязательно будет фильм про любовь. И полетит… Елена Валюшкина», — подытожил кинорежиссер.

Премьера фильма «Вызов», приуроченная ко Дню космонавтики, прошла в ГДК и столичном кинотеатре «Октябрь» 12 апреля. 5 октября 2021 года «Киноэкипаж», состоявший, в том числе, из Клима Шипенко и актрисы Юлии Пересильд, исполнительницы главной роли, отправился в космос и спустя 12 дней успешно вернулся на Землю. Пересильд сыграла молодого врача, которой предстоит спасти жизнь космонавта — провести ему операцию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Юлии Пересильд нужны миллиарды рублей.

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