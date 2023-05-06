«Мой сладкий мальчик»: Зепюр Брутян впервые показала новорожденного ребенка

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 131

Павел Прилучный и Зепюр Брутян показали снимок своего новорожденного малыша

«Мой сладкий мальчик»: Зепюр Брутян впервые показала новорожденного ребенка

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая парочка выглядит очень счастливо.

Супруга Павла Прилучного — Зепюр Брутян — впервые показала их новорожденного малыша. Снимком она поделилась в своем личном блоге.

На фотографии Зепюр лежит на больничной койке, в руках у нее малыш. Рядом с девушкой ее возлюбленный, склоняющийся к их чаду. Оба новоиспеченных родителя целуют ребеночка. Его лицо, как часто делают суеверные люди, закрыто смайликом.

Зепюр Брутян и Павел Прилучный в больничной палатеЗепюр Брутян и Павел Прилучный в больничной палате. Фото: Instagram* / zepyur_brutyan

«Я очень счастливый человек. Испытываю приятное бессилие. Мой сладкий мальчик, мама с папой тебя так ждали. Хочу выразить невероятную благодарность. Мои любимые, дорогие люди! Я хочу сказать огромное спасибо за ваши прекрасные поздравления, пожелания, за ваше внимание и любовь», — написала Зепюр.

У Зепюр Брутян и Павла Прилучного родился малыш 28 апреля. Актер спустя несколько дней опубликовал видео, на котором самостоятельно перерезает пуповину.

Звезда сериала «Закрытая школа» стал отцом в третий раз. Двое детей Мия и Тимофей родились в прошлом браке с актрисой Агатой Муцениеце. Ребята уже успели познакомиться с братом. Имя новорожденного звездные родители пока держат в секрете. Однако судя по цвету пеленки, в которую был завернут малыш, у пары родился мальчик.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине
20:30
На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
20:20
Проводили в последний путь: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным
20:05
Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске
19:55
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
19:45
«Чем талантливее, тем проще»: Юлиан посоветовал Киркорову равняться на Аллегрову

Сейчас читают

Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео