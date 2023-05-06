Над Крымом сбили украинскую баллистическую ракету

Российские ПВО предотвратили попытку атаки на полуостров.

Над Республикой Крым при помощи ПВО сбили украинскую баллистическую ракету. Она была запущена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что разрушений и пострадавших нет. Политик призвал верить только проверенным источникам информации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что движение по Крымскому мосту восстановлено.