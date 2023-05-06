Над Крымом сбили украинскую баллистическую ракету

|
Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 475

Губернатор Сергей Аксенов сообщил, что над Крымом сбили баллистическую ракету

Над Крымом сбили украинскую баллистическую ракету

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские ПВО предотвратили попытку атаки на полуостров.

Над Республикой Крым при помощи ПВО сбили украинскую баллистическую ракету. Она была запущена с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2».

Глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что разрушений и пострадавших нет. Политик призвал верить только проверенным источникам информации.

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что движение по Крымскому мосту восстановлено.

+4° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:37
«Помогают России реализовать ее цели»: в США хотят ограничить помощь Украине
20:30
На счетах мужа блогера Блиновской нашли сотни миллионов рублей
20:20
Проводили в последний путь: кто пришел проститься с Валентином Юдашкиным
20:05
Российские бойцы штурмуют последний мощный укрепрайон ВСУ в Артемовске
19:55
«Не больше 30 секунд»: как могли заминировать машину Прилепина
19:45
«Чем талантливее, тем проще»: Юлиан посоветовал Киркорову равняться на Аллегрову

Сейчас читают

Куски по всей дороге: эксклюзивные кадры с места подрыва машины Прилепина
В оренбургском парке развлечений сломался аттракцион: пострадали дети
Модельера Валентина Юдашкина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео