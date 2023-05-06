Момент падения карусели в Оренбурге попал на видео

Отдыхающие в парке развлечений «Оренпарк» в городе Оренбург успели запечатлеть на камеру момент падения карусели. Эксклюзивными кадрами они поделились с 5-tv.ru.

На текущий момент, количество пострадавших на аттракционе «Вихрь» составило 20 человек. Среди них восемь детей. Еще 14 человек госпитализировали с места происшествия в больницу. Два человека, пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге, находятся в реанимации. Об этом сообщает областной Минздрав.

5-tv.ru

В городской мэрии сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

В парк аттракционов оперативно выехал глава Оренбурга Сергей Салмин, на месте работают следственные органы, полиция и расчет ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сейчас СК начал проверку по факту падения карусели по части 1 статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru показывал видео, которое сняли сразу после обрушения карусели в парке развлечений «Оренпарк».