Момент падения карусели в Оренбурге попал на видео

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Полина Трегубова
Полина Трегубова Эксклюзив 862

Аттракцион с детьми и взрослыми упал прямо во время работы.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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Отдыхающие в парке развлечений «Оренпарк» в городе Оренбург успели запечатлеть на камеру момент падения карусели. Эксклюзивными кадрами они поделились с 5-tv.ru.

На текущий момент, количество пострадавших на аттракционе «Вихрь» составило 20 человек. Среди них восемь детей. Еще 14 человек госпитализировали с места происшествия в больницу. Два человека, пострадавших при обрушении карусели в Оренбурге, находятся в реанимации. Об этом сообщает областной Минздрав.

5-tv.ru

В городской мэрии сообщили, что падение кабинок карусели произошло из-за поломки механизма.

В парк аттракционов оперативно выехал глава Оренбурга Сергей Салмин, на месте работают следственные органы, полиция и расчет ГУ МЧС России по Оренбургской области.

Сейчас СК начал проверку по факту падения карусели по части 1 статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Ранее 5-tv.ru показывал видео, которое сняли сразу после обрушения карусели в парке развлечений «Оренпарк».

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