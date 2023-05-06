«Национальное позорище»: в США потребовали отставки Байдена

Американцы хотят знать, что на самом деле происходит с их президентом.

Американские пользователи Twitter потребовали от своего президента Джо Байдена уйти в отставку после слов, сказанных им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

Граждан возмутило обращение главы государства к одному из посетителей с просьбой «не прыгать». Многим фраза показалась странной, они выразили уверенность в том, что у Байдена серьезные проблемы со здоровьем.

«Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться»;

«Этот парень выглядит очень потерянным», — пишут комментаторы.

Другие пользователи назвали американского лидера чудаком и заявили о своем праве знать, что на самом деле происходит с их президентом.

До этого Байден в интервью телеканалу MSNBC, говоря о бывшем лидере США Дональде Трампе, перепутал его с еще одним американским экс-президентом Бараком Обамой и заявил о недопустимости его победы на грядущих выборах главы Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США супругу американского президента Джилл Байден назвали фактическим руководителем страны, которая манипулирует своим мужем, как кукловод марионеткой.