«Национальное позорище»: в США потребовали отставки Байдена

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 1 459

Пользователи Twitter потребовали отставки Байдена после двух слов в мексиканском ресторане

«Национальное позорище»: в США потребовали отставки Байдена

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - CNP

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Американцы хотят знать, что на самом деле происходит с их президентом.

Американские пользователи Twitter потребовали от своего президента Джо Байдена уйти в отставку после слов, сказанных им в мексиканском ресторане Taqueria Habanero в Вашингтоне.

Граждан возмутило обращение главы государства к одному из посетителей с просьбой «не прыгать». Многим фраза показалась странной, они выразили уверенность в том, что у Байдена серьезные проблемы со здоровьем.

«Национальное позорище. Его политическая карьера должна закончиться»;

«Этот парень выглядит очень потерянным», — пишут комментаторы.

Другие пользователи назвали американского лидера чудаком и заявили о своем праве знать, что на самом деле происходит с их президентом.

До этого Байден в интервью телеканалу MSNBC, говоря о бывшем лидере США Дональде Трампе, перепутал его с еще одним американским экс-президентом Бараком Обамой и заявил о недопустимости его победы на грядущих выборах главы Белого дома.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США супругу американского президента Джилл Байден назвали фактическим руководителем страны, которая манипулирует своим мужем, как кукловод марионеткой.

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