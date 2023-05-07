Где можно и нельзя разводить костры и что грозит за нарушение

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Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 42

Сезон шашлыков — не повод нарушать закон. Особенно в пожароопасный период.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Angelika Warmuth; 5-tv.ru

Майские праздники — сезон шашлыков. Но жарить мясо можно далеко не везде даже на частной территории.

Во дворе на дачном участке разводить костер можно на расстоянии 15 метров от дома. При этом мангал допустимо поставить всего в пяти метрах от жилья. Главное — обеспечить вокруг зону без горючих материалов.

В городе устроить шашлыки можно только на специальных площадках. В Москве таких зон 215, их перечень указан на сайте «Мосприроды».

Некоторые парки и базы отдыха предлагают арендовать беседку с оборудованным мангалом. За пределами специальных мест разведение костров и использование мангалов запрещено. Балконы, террасы, гаражи, крыши и другие альтернативные точки — также под запретом.

Штрафы за нарушение пожарной безопасности возросли. Для физических лиц сумма составит от пяти до 15 тысяч рублей. Если в регионе введен особый противопожарный режим — от 10 до 20 тысяч рублей.

Парковая территория считается общественным местом. Там нельзя не только разводить костры, но и употреблять алкоголь. Употребление алкоголя влечет штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

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