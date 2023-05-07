Что нельзя оставлять в автомобиле на жаре, чтобы избежать отравлений и взрывов

Летом припаркованный на солнце автомобиль прогревается до 50 градусов по Цельсию всего за час. Чтобы избежать неприятностей, из салона необходимо убрать все лишнее.

Дети и животные — основная зона ответственности. Даже открытые окна не обезопасят от теплового удара и обезвоживания. Это нередко приводит к трагедии.

Опасно оставлять зажигалки и любые аэрозольные баллончики — от дезодорантов до спреев от кашля. При нагревании их внутреннее давление повышается. Эти предметы легко и часто взрываются.

Напитки несут в себе двойную опасность. Стекло собирает солнечные лучи как линза, что может повлечь пожар. А пластик выделяет опасные канцерогены.

Любая еда под воздействием высокой температуры становится благоприятной средой для развития бактерий. Сладости в лучшем случае тают, оставляя грязь. Исключением можно считать орехи и сухофрукты.

Медикаменты и косметика разлагаются и утрачивают полезные свойства. При использовании после нагревания они с высокой вероятностью нанесут вред организму.

Смартфоны и видеорегистраторы не выносят высоких температур. В лучшем случае корпус устройства будет деформирован, а экран «потечет». В худшем — литиевые батареи аккумулятора расплавятся или воспламенятся.