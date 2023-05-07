Что нельзя оставлять в автомобиле на жаре, чтобы избежать отравлений и взрывов

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте Эксклюзив 65

Припаркованная на солнце машина прогревается до 50 градусов по Цельсию всего за час. Это чревато трагедиями.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Porsche; 5-tv.ru

Летом припаркованный на солнце автомобиль прогревается до 50 градусов по Цельсию всего за час. Чтобы избежать неприятностей, из салона необходимо убрать все лишнее.

Дети и животные — основная зона ответственности. Даже открытые окна не обезопасят от теплового удара и обезвоживания. Это нередко приводит к трагедии.

Опасно оставлять зажигалки и любые аэрозольные баллончики — от дезодорантов до спреев от кашля. При нагревании их внутреннее давление повышается. Эти предметы легко и часто взрываются.

Напитки несут в себе двойную опасность. Стекло собирает солнечные лучи как линза, что может повлечь пожар. А пластик выделяет опасные канцерогены.

Любая еда под воздействием высокой температуры становится благоприятной средой для развития бактерий. Сладости в лучшем случае тают, оставляя грязь. Исключением можно считать орехи и сухофрукты.

Медикаменты и косметика разлагаются и утрачивают полезные свойства. При использовании после нагревания они с высокой вероятностью нанесут вред организму.

Смартфоны и видеорегистраторы не выносят высоких температур. В лучшем случае корпус устройства будет деформирован, а экран «потечет». В худшем — литиевые батареи аккумулятора расплавятся или воспламенятся.

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

14:08
Стали известны дата и место прощания с Александром Тютрюмовым
14:02
Российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
13:53
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
13:44
ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска
13:29
«Сашка умер?» — Селин был ошарашен новостью о смерти Тютрюмова
13:17
ФСБ предотвратила атаку украинских дронов на аэродром в Ивановской области

Сейчас читают

Стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова
Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни
Господь помогает шедеврам: SHAMAN о судьбе русского человека через призму искусства
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео