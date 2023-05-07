«Нашла подходящий размер»: полуголая Волочкова на Мальдивах залезла на пальму

|
Рита Миронова
Рита Миронова 247

Анастасия Волочкова забралась на пальму и развеселила поклонников

«Нашла подходящий размер»: полуголая Волочкова на Мальдивах залезла на пальму

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Читайте нас в: Дзен Новости

Балерина снова отправилась на заслуженный отдых в свое любимое место — на Мальдивские острова.

Балерина Анастасия Волочкова продолжает эпатировать публику фотографиями с Мальдив. В этот раз 47-летняя артистка забралась на пальму и, крепко обхватив ее ногами и руками, продемонстрировала обнаженные бедра. Фото балерина опубликовала в своем профиле в соцсетях.

«Больно же, наверное»;

«Настюха нашла подходящий размер»;

«Настя, ***** (зачем — Прим. ред.) вы туда залезли?»;

«Ничего не натерла, пока лезла?» — прокомментировали подписчики.

Купальник на Волочковой все-таки был — ранее она публиковала фотографию в красном бикини.

Это второй отдых знаменитости на Мальдивах в этом году. До этого Волочкова была на островах в январе, однако в тот период мучилась от болей из-за травмы бедра. Шпагатов тогда тоже не было — балерине было больно даже ходить. В этот раз бывшая прима Большого театра решила отыграться по полной, поэтому регулярно делится в соцсетях кадрами шпагатов и других своих этюдов с отдыха.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Волочкова отдыхает на Мальдивах без мужчины

+6° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 33%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

14:28
«Захара взорвали»: очевидец покушения на Прилепина раскрыл подробности ЧП
14:08
Стали известны дата и место прощания с Александром Тютрюмовым
14:02
Российский дрон «Ланцет» уничтожил американский ЗРК Avenger в зоне СВО
13:53
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
13:44
ЧВК «Вагнер» получит технику и боеприпасы для завершения штурма Артемовска
13:29
«Сашка умер?» — Селин был ошарашен новостью о смерти Тютрюмова

Сейчас читают

Стала известна причина смерти звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова
Звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов умер на 65-м году жизни
Господь помогает шедеврам: SHAMAN о судьбе русского человека через призму искусства
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео