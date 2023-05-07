Волочкова объяснила, почему отдыхает на Мальдивах без мужчины: «Столько новых эмоций»

Эпатажная балерина призналась, что практически ничего не ест во время отпуска.

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала, почему отдыхает на Мальдивах без мужчины. Откровением знаменитость поделилась в личном блоге.

«Мальдивы — мое любимое место для отдыха! И знаете, почему-то я люблю приезжать в этот край одна… Не потому, что не с кем, а потому что мне так хочется. И здесь мне не дают скучать! И столько новых эмоций!!!» — написала Анастасия Волочкова.

На островах звезда российского балета отдыхает четвертый день. Она известна своей любвеобильностью и популярностью у мужчин, поэтому отсутствие рядом спутника удивило ее поклонников. Вопросы вызвала и фигура Анастасии, которая сохраняет стройность даже во время отпуска.

«Время ужина. Я тут на Мальдивах ем только вареные яйца. И бульончик, — написала Волочкова, а спустя несколько часов добавила. — Я тут ничего не ем практически. Заметно?»

Ранее 5-tv.ru писал, что Анастасия Волочкова выложила горячие фото со своего отпуска на Мальдивах.