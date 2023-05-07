«Не брать с меня пример»: отдыхающая на Мальдивах Волочкова пожалела россиян

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Рита Миронова
Рита Миронова 356

Анастасия Волочкова попросила критиков смириться с ее шикарной жизнью

«Не брать с меня пример»: отдыхающая на Мальдивах Волочкова пожалела россиян

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Балерина обратилась к публике с пламенной речью, не выдержав очередную порцию критики.

Анастасия Волочкова пожалела тех, кто не может позволить себе роскошный отдых на Мальдивах. Балерина откровенно ответила на критику со стороны интернет-пользователей, которые упрекали ее в обмане, плохом питании и злоупотреблении вином на Мальдивских островах.

«Кто-то думает, что фото и видео с января. Простите меня и умейте прощать состоявшимся людям успех и красоту. Я осознаю, что многие не могут себе позволить отдых на дорогом мальдивском курорте. Не заглядывайте в мою тарелку, не рассказывайте мне, сколько пить просекко», — заявила Волочкова на видео в соцсетях.

Также балерина подчеркнула, что на острове отдыхает не одна, хоть и прилетела из России без мужчины. По ее словам, она заслужила жить так, как хочет, и давно никому ничего не должна. Но, отметила Волочкова, брать с нее пример не стоит, так как многим это «будет не под силу». Поэтому недоброжелателей она призвала «жить своей жизнью».

«А я за вас всех здесь отдохну. Я могу себе позволить на Мальдивы полететь как на дачу. Вы едете в Подмосковье, а я на Мальдивы лечу», — сказала балерина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой диеты придерживается Волочкова во время отдыха на Мальдивах.

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