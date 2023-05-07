Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 18 364

Александр Тютрюмов скончался в хирургическом отделении Мариинской больницы

Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова

Фото: Кадр из к/ф «Как попасть в кино?», реж. Алексей Проценко, 2017 г.

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Трагедия произошла внезапно — казалось бы, здоровый мужчина пожаловался на резкую боль, и его не успели спасти.

Стало известно, что звезда «Убойной силы» Александр Тютрюмов скончался в возрасте 64 лет в хирургическом отделении. Последние мгновения жизни он провел в Мариинской больнице в Санкт-Петербурге, уточнил источник 5-tv.ru.

Ранее сообщалось, что актер умер в результате воспалительного процесса внутренних органов. Родная дочь Тютрюмова Анна рассказала, что его не стало в 08:45 часов 7 мая. По ее словам, отец не жаловался на болезни, но накануне трагедии почувствовал резкую боль. Медики были бессильны против недуга знаменитости.

Известный российскому зрителю по работам в сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности» актер театра и кино Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Актерское образование он получил во ВГИКе, а после играл в Народном театре областного Подпорожья. В 1995 году Тютрюмов попал в киностудию «Ленфильм». У артиста остались супруга и два ребенка. К 65 годам он дважды успел стать дедушкой.

Ранее 5-писал, что сын покойного модельера Вячеслава Зайцева заявил о возможном отравлении отца.

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