Сын Зайцева заявил о возможном отравлении отца

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 2 420

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор предположил, что отца могли отравить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

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Тема:
Умер Вячеслав Зайцев

Егор отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел.

Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор высказал мнение о том, что смерть отца могла быть насильственной. Мужчина дал комментарий журналистам, в котором уточнил, что дизайнера могли отравить.

«Конечно могли. Но, во всяком случае, не ближний круг», — заявил он после церемонии прощания с кутюрье.

Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть великого дизайнера потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение. С ним Зайцев попал в реанимацию, однако спасти его не удалось.

Прощание с модельером состоялось в Щелково в Московской области 4 мая. В последний путь его проводили аплодисментами и криками «Браво!» Похоронили Зайцева на Жегаловском кладбище. На прощание с великим модельером собралось много людей, которые восхищались его произведениями одежды и вкладом в культуру.

Место захоронения и прощания со знаменитостью выбрано не случайно — Зайцев жил в этих местах около 30 лет. Несмотря на то, что он желал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище с другими знаменитостями.

Однако сын Зайцева отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел. Кутюрье, несмотря на известность, был простым человеком.

Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Вячеслава Зайцева спешно покинула церковь сразу после прощания

Тема:
Умер Вячеслав Зайцев
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