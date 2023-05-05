Сын Зайцева заявил о возможном отравлении отца

Сын модельера Вячеслава Зайцева Егор предположил, что отца могли отравить
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru
Егор отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел.
Сын покойного модельера Вячеслава Зайцева Егор высказал мнение о том, что смерть отца могла быть насильственной. Мужчина дал комментарий журналистам, в котором уточнил, что дизайнера могли отравить.
«Конечно могли. Но, во всяком случае, не ближний круг», — заявил он после церемонии прощания с кутюрье.
Вячеслав Зайцев скончался 30 апреля на 86-м году жизни. Смерть великого дизайнера потрясла общественность. Предварительной причиной смерти модельера названо желудочно-кишечное кровотечение. С ним Зайцев попал в реанимацию, однако спасти его не удалось.
Прощание с модельером состоялось в Щелково в Московской области 4 мая. В последний путь его проводили аплодисментами и криками «Браво!» Похоронили Зайцева на Жегаловском кладбище. На прощание с великим модельером собралось много людей, которые восхищались его произведениями одежды и вкладом в культуру.
Место захоронения и прощания со знаменитостью выбрано не случайно — Зайцев жил в этих местах около 30 лет. Несмотря на то, что он желал быть похороненным в уединенном месте, некоторые близкие считают, что дизайнер должен был быть упокоен на Троекуровском или Новодевичьем кладбище с другими знаменитостями.
Однако сын Зайцева отметил, что решил похоронить отца на простом кладбище, как он этого и хотел. Кутюрье, несмотря на известность, был простым человеком.
Ранее 5-tv.ru писал, что внучка Вячеслава Зайцева спешно покинула церковь сразу после прощания
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