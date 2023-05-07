«За свой счет не хожу в рестораны»: Васильева рассказала о ежемесячном заработке

Артистка откладывает денежные средства на седьмую квартиру.

Во время программы у Леры Кудрявцевой народная артистка РФ Татьяна Васильева призналась, сколько зарабатывает ежемесячно.

Все началось с того, что актриса рассказала о своем конфликте со Станиславом Садальским, с которым артистка долгое время дружила. Причина их ссоры была в том, что актер стал порицать то, что Васильева раздает большие денежные средства на существования своим детям и обозвал их «нахлебниками».

На вопрос телеведущей о заработке, Васильева ответила, что получает порядка двух миллионов в месяц. На ее траты уходит 344 тысяч рублей, а по 100 она отдает сыну и дочери — 44-летнему Филиппу и 36-летней Елизавете.

Только на косметолога у Васильевой уходит 100 тысяч рублей, а иногда и больше. Также актриса отметила, что в сезон, когда много спектаклей, она может получать и по три миллиона ежемесячно.

«За свой счет не хожу в рестораны», — ехидно отметила актриса.

Остальное женщина откладывает на покупку квартиры. Всего артистка приобрела в своей жизни шесть апартаментов.

Прежде 76-летняя Васильева призналась, что прибегает к необычному способу поддержания здоровья и красоты. Речь идет о гирудотерапии — лечении медицинскими пиявками. Этот метод подразумевает введение в кровь специальных биоактивных веществ, которые содержатся в вырабатываемом ими секрете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что невестка Татьяны Васильевой пережила три замершие беременности.