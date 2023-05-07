Невестка Татьяны Васильевой пережила три замершие беременности

Актриса Мария Болонкина, невестка народной артистки РФ Татьяны Васильевой, рассказала о своем трудном пути к материнству, на котором ее ждали три замершие беременности. Замуж за коллегу по творческому цеху Филиппа Васильева она вышла в 2016 году. После появления на свет первой дочери Мирры пара начала планирование второго ребенка. Супруги не хотели большой разницы в возрасте между детьми, но судьба распорядилась иначе.

Татьяна Васильева приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой, в ходе которого отвечала на личные вопросы. В передаче снялись и Филипп Васильев с женой. По словам Болонкиной, она не страдала бесплодием, однако долго не могла подарить любимому еще одного наследника. Врачи только разводили руками после очередной неудачной беременности.

«После рождения Мирры вдруг получилось так, что было три замерших беременности… Здесь дело в том, что у меня отрицательная группа крови, а у Филиппа — положительная. Скорее всего, проблема лежит в плоскости конфликта резус-факторов», — поделилась Болонкина.

Актриса отметила, что подобные проблемы медицина решать умеет. Сложность, по ее словам, заключается в том, чтобы поймать момент и вовремя сделать укол, который необходим будущей маме с отрицательной группой крови. Наблюдавшим Болонкину специалистам не удавалось это долгое время. Но в конце концов у пары все же получилось дать жизнь еще одному человеку и сделать народную артистку бабушкой пяти внуков.

Мария Болонкина со старшей дочерью Миррой. Фото: Instagram* / bolonkina_vasileva

Младшая дочь Филиппа и Марии Сарра родилась в ноябре прошлого года. Старшая сестра с нетерпением ждала приезда малышки домой, до чих пор девочка с удовольствием помогает маме заботиться о ней. Актриса подумывает о третьем ребенке, свекровь ее в этом поддерживает — мечтает, чтобы родился мальчик, которого она назовет Яковом.

Ранее 5-tv.ru писал о госпитализации сына Татьяны Васильевой. Артистка рассказала, что наследник едва не лишился ноги.

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