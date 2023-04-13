Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 29

Над акваторией была зафиксирована воздушная цель, приближающаяся к государственной границе России.

Российский МиГ-31 сопроводил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Российский истребитель МиГ-31 сопроводил полет патрульного самолета «Посейдон» ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале.

В военном ведомстве отметили, что воздушная цель была зафиксирована неподалеку от российских границ. Российский МиГ-31 был поднят в воздух с целью идентификации объекта. Экипаж определил цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. Уточняется, что нарушений границы зафиксировано не было.

«После разворота иностранного военного самолета от границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — отметили в министерстве.

Сообщается, что полет российского истребителя из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота был выполнен в соответствии с международными правилами. Кроме того, МиГ-31 держался на безопасном расстоянии от иностранного судна.

Ранее российский самолет сопроводил иностранный над акваторией Балтийского моря. 12 апреля Вооруженным силам РФ пришлось поднять в воздух истребитель Су-27 из-за немецкого патрульного самолета. Нарушений также зафиксировано не было.

Ранее 5-tv.ru писал, что истребитель Су-35 пресек нарушение российской госграницы бомбардировщиками из США.

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