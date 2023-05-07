Как перестать «кусочничать» в течение дня: простые лайфхаки от диетолога

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 62

Диетолог Евстигнеева: плотные приемы пищи в течение дня помогут избежать перекусов

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Belcher; 5-tv.ru

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Перехватывать еду на бегу не очень полезно для фигуры и организма в целом. Как же избежать соблазнов?

Многие любят «кусочничать», но насколько это полезно для здоровья и фигуры? Ответ на этот вопрос 5-tv.ru узнал у диетолога Гузель Евстигнеевой. Она отметила, что каждый прием пищи приостанавливает процесс жиросжигания в организме, к тому же, перекус — это дополнительные калории.

Чтобы не «кусочничать», надо сделать основные приемы пищи за день более плотными. Белок и жиры замедлят «эвакуацию» из желудка и надолго создадут ощущение сытости. Плотные завтраки в особенности помогут не перекусывать в течение дня. Но каша — это быстрые углеводы, поэтому к ним диетолог рекомендует добавлять жиры — орехи, кокос, авокадо.

Если потребность в перекусах все-таки имеется, Евстигнеева советует отдать предпочтение орехам, авокадо, кокосу, свежим овощам. Но частые перекусы все же опасны, причем не только для фигуры, но и для здоровья.

«Пища в желудке находится от четырех до шести часов. Если вы едите чаще, то растягиваете объем желудка и создаете нагрузку на весь процесс пищеварения», — объяснила эксперт.

Также каждый прием пищи поднимает уровень инсулина в крови — это гормон поджелудочной железы, которая отвечает за поступления глюкозы в клетки. От частых перекусов уровень инсулина будет крайне высок, что приведет к потере клетками чувствительности. Так у человека развивается инсулиновая резистентность (состояние, при котором инсулин не может перенести глюкозу внутрь клеток, и она накапливается в крови — Прим. ред.). Это нарушение приводит к диабету, ожирению и ряду других опасных заболеваний.

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