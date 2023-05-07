«Прожила еще четыре года»: Бычков вспомнил, как Тютрюмов продлил жизнь его маме

Скоропостижно скончавшийся Тютрюмов был не только талантливым актером, но и душевным, отзывчивым человеком, рассказал его коллега.

Смерть звезды «Убойной силы» Александра Тютрюмова была настолько неожиданной, что коллеги до сих пор не могут в нее поверить. Его не стало в ночь на 7 мая. В социальной сети Вконтакте коллега, актер Виктор Бычков вспомнил, как однажды знаменитость помог его маме в период болезни и тем самым продлил ей жизнь.

Это произошло в начале нулевых во время съемок фильма «Особенности национальной политики». Тогда у матери Бычкова случился инсульт. Тютрюмов, узнав о беде, не смог остаться в стороне. Он нашел человека, который приобрел дорогие лекарства для женщины.

«Я не просил, но он поговорил со спонсором фильма, который купил очень дорогие лекарства и отправил в больницу, куда положили маму. Она еще четыре года потом прожила», — рассказал Бычков.

Александр Тютрюмов родился в Ленинградской области. Профильное образование получил во ВГИКе. Прежде чем стать актером киностудии «Ленфильм» в 1995 году, восемь лет играл в Народном театре областного Подпорожья. Наибольшую известность Тютрюмову принесли роли в популярных в нулевые сериалах «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

У заслуженного артиста остались жена, двое детей и двое внуков. Прощание с актером пройдет 10 мая в кинотеатре «Родина» в Петербурге. После чего гроб с телом заслуженного артиста РФ отвезут для отпевания в Храм Рождества Христова на Песках.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как себя чувствовал Александр Тютрюмов незадолго до смерти.