Свадьбы не будет? Валя Карнавал удалила фото со Стоуном и уехала на отдых одна

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Валя Карнавал удалила совместные фото со Стоун и уехала на отдых одна

Свадьбы не будет? Валя Карнавал удалила фото со Стоуном и уехала на отдых одна

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Еще недавно пара активно готовилась к свадьбе, делилась с публикой нюансами подготовки. Неужели теперь все в прошлом?

Блогер Валя Карнавал спровоцировала слухи о расставании с бойцом ММА Александром Зарубиным, более известным как Саша Стоун. Еще недавно пара активно готовилась к свадьбе: выбирали место торжества, наряды, думали о количестве гостей. В последнее время Карнавал стала красоваться без обручального кольца.

После роликов, на которых Карнавал предстает свободной девушкой, она и вовсе огорошила публику странной записью. На отдыхе в Анапе, куда блогер отправилась без любимого, после серии откровенных снимков она опубликовала заставку «Ералаша».

«Все», — гласила надпись.

Пояснять запись Карнавал не стала. Но поклонники тут же заподозрили неладное и стали обсуждать отношения. Многие сошлись во мнении, что молодые люди совсем не подходят друг другу и, даже если дело дойдет до свадьбы, брак долго не продлится.

«Стоун вообще не подходит Вале, они совсем разные. Свадьба была бы ошибкой. Но если брак состоится, то завершится через два-три года»;

«История показывает, что состоятельные девушки порой бывают несчастными»;

«У меня такое чувство, что блогеры, подписывают контракты. Отношения на определенное время», — написали интернет-пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько Саша Стоун хотел потратить на свадьбу с Карнавал.

Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Рекомендации звезд: знаки зодиака, которым в мае нужно переосмыслить свою...

Последние новости

1:44
Позабыв историю: Украина отказалась возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ
1:16
Стоматолог объяснил, как стресс приводит к выпадению зубов
0:49
Свадьбы не будет? Валя Карнавал удалила фото со Стоуном и уехала на отдых одна
0:28
«Окутывал позитивом»: чем знаменитостям запомнился Александр Тютрюмов
0:07
Беременная Катина и хрипящая Волкова: как выступила воссоединившаяся группа «Тату»
23:43
«Прожила еще четыре года»: Бычков вспомнил, как Тютрюмов продлил жизнь его маме

Сейчас читают

«Скорую» ждали два часа: очевидец сообщил подробности госпитализации Прилепина
«Олигофрены врожденные»: почему демонтаж Родины-Матери в Киеве разрушит Украину
Раскрыты подробности смерти актера Александра Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео