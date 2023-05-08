«Можно выкинуть»: китайские СМИ сравнили экспансию НАТО с «ядовитой занозой»

Расширение Североатлантического альянса на Восток начинает напрягать азиатские страны. Сможет ли НАТО разложить свои сети в регионе?

Китайские СМИ отреагировали на планируемое открытие офиса НАТО в Токио в 2024 году и сравнили экспансию альянса с занозой, которая вредит всем странам в азиатском регионе. Однако, указала газета Global Times, когда-нибудь придет время вынуть это инородное тело.

«Это будет первый офис связи НАТО в Азии, ядовитая заноза, вонзившаяся в нее», — пишут авторы материала.

Они предположили, что альянс стремится к укреплению своей безопасности в регионе, а самую сильную угрозу они испытывают со стороны Китая. Издание отмечает, что НАТО недооценивать нельзя, ведь открытие офиса станет лишь первым шагом — после альянс начнет внедрять туда все больше «враждебной парадигмы».

«От занозы, которую НАТО воткнуло в Восточную Азию, пострадают все азиатские страны, включая Японию. Но занозу всегда можно вынуть, и экспансии НАТО однажды придет конец», — заключили китайские журналисты.

Ранее в Министерстве иностранных дел КНР прокомментировали сообщения об открытии офиса НАТО в Японии. Глава ведомства Мао Нин сообщила, что движение организации на Восток угрожает региональной стабильности. Станы Азиатско-Тихоокеанского региона должны сохранять бдительность, подчеркнула она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Глава КНР Си Цзиньпин подготовил болезненный ответ на западные санкции.