Рассекречены документы о зверствах нацистов во времена ВОВ в Артемовске

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 28

ФСБ рассекретила документы о массовых убийствах нацистами жителей Артемовска

Рассекречены документы о зверствах нацистов во времена ВОВ в Артемовске

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Кассин

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Несовершеннолетних девушек заставляли работать в публичных домах под страхом голодной смерти.

ФСБ России обнародовала засекреченные данные о злодеяниях, которые учинили нацисты в Артемовске (украинское название — Бахмут — Прим. ред.) во времена Великой Отечественной войны. Комплект документов опубликован на официальном интернет-ресурсе ведомства.

В секретных документах найдены доказательства того, что в отношении населения Сталинской (Донецкой) области были применены жестокие преступления. Советских граждан истребляли во время содержания в концлагерях. Делали это сторонники Гитлера на территории Донбасса.

«Для „неблагонадежных граждан“ немцы создали в городе пять лагерей, в которых содержалось единовременно до 3 000 человек. После допросов в тайной полиции многие расстреливались, а оставшиеся использовались на принудительных работах, невзирая на состояние здоровья и возраст», — сообщается в документах.

В том числе в документах сообщается и про другие злодеяния нацистов. Несовершеннолетних девушек отправляли в публичные дома для работы, а если те сопротивлялись — угрожали голодом и жестокой расправой. Когда у порабощенных работниц появлялись венерические заболевания — они «исчезали». Помимо этого в 1942 гитлеровцы удушили три тысячи человек угарным газом. Для детей у извергов была иная жестокая мера — их отравляли ядом.

На старых документах есть показания свидетеля преступлений А. Манукалова. Он видел, как казнили беременную женщину с тремя маленькими детьми. Всех приговорили к смерти из-за выхода за границу города.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что СВР рассекретила важнейшие документы о планах нападения Германии на СССР.

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