«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни

|
Полина Долгова
Полина Долгова 40

Юмористка Мягкова рассказала, что десять лет страдает головокружениями системного характера

«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Читайте нас в: Дзен Новости

Приступ у звезды может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней.

Популярная юмористка, а также креативный продюсер телевизионных шоу Ирина Мягкова раскрыла, что уже десять лет страдает от головокружений системного характера, которые не поддаются лечению. О жизни с этой болезнью женщина рассказала в своем Telegram-канале.

Женщина отмечает, что ее недуг называется ДППГ, который расшифровывается, как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Симптомы проявляются в виде приступов головокружения при смене положения головы. Болезнь настигла Мягкову, когда ей исполнилось 30 лет.

Она подчеркнула, что приступы могут начаться когда угодно и продолжаться от трех до семи суток.

«Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена, и я могу думать, что иду прямо, а по факту — очень сильно нет», — объяснила женщина.

Мягкова заявила, что никаких лекарств против ДППГ нет, а избавиться от симптомов ей помогают специальные упражнения.

Юмористка также добавила, что уже смирилась с диагнозом и научилась с ним жить. Мягкова решила, что нет смысла сильно расстраиваться и переживать, поэтому она «просто живет в крутящемся мире несколько дней».

Ранее 5-tv.ru писал, что Лепс признался, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом.

+9° Атмосферное давление 774 мм рт. ст.
Относительная влажность 34%
76.82
-1.79 84.91
-2.09
Время сбора урожая! Китайский совет дня на понедельник, 8 мая

Последние новости

16:00
«Я так верила»: глубокое декольте не помогло Успенской соблазнить Баскова
15:52
Минобороны: Российские штурмовики продолжают наступление в Артемовске
15:45
«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни
15:36
Генпрокурор РФ Игорь Краснов возложил цветы к памятнику павшим красноармейцам
15:28
Рассекречены документы о зверствах нацистов во времена ВОВ в Артемовске
15:21
Четыре человека пострадали при обстреле ВСУ Белгородской области

Сейчас читают

ВКС России поразили пункт дислокации наемников ВСУ с помощью умных бомб
«Чудовищное заявление»: Песков осудил Буданова за обещание убивать россиян
«Я потеряла мужа»: Бледанс расплакалась, говоря о смерти Тютрюмова
Военный эксперт назвал возможную причину внезапной проверки боеготовности ТОФ

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем официально
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III — видео