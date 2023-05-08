«Хожу по стеночке»: юмористка Мягкова рассказала о жизни при неизлечимой болезни
Юмористка Мягкова рассказала, что десять лет страдает головокружениями системного характера
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Приступ у звезды может начаться когда угодно и длиться от трех до семи дней.
Популярная юмористка, а также креативный продюсер телевизионных шоу Ирина Мягкова раскрыла, что уже десять лет страдает от головокружений системного характера, которые не поддаются лечению. О жизни с этой болезнью женщина рассказала в своем Telegram-канале.
Женщина отмечает, что ее недуг называется ДППГ, который расшифровывается, как доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение. Симптомы проявляются в виде приступов головокружения при смене положения головы. Болезнь настигла Мягкову, когда ей исполнилось 30 лет.
Она подчеркнула, что приступы могут начаться когда угодно и продолжаться от трех до семи суток.
«Иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена, и я могу думать, что иду прямо, а по факту — очень сильно нет», — объяснила женщина.
Мягкова заявила, что никаких лекарств против ДППГ нет, а избавиться от симптомов ей помогают специальные упражнения.
Юмористка также добавила, что уже смирилась с диагнозом и научилась с ним жить. Мягкова решила, что нет смысла сильно расстраиваться и переживать, поэтому она «просто живет в крутящемся мире несколько дней».
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