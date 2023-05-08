Лепс признался, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 32

Артист не считает нужным погружаться в воспитание малыша. В первую очередь — работа и публика.

Лепс признался, что не был хорошим отцом и станет плохим дедом

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Певец Григорий Лепс, который восемь месяцев назад впервые стал дедушкой — внука подарила старшая дочь Инга — рассказал, как часто он проводит время с малышом. Выяснилось, что образ жизни знаменитости с появлением малыша особо-то и не поменялся. Он по-прежнему выступает, ездит с гастролями и радует публику хитами.

«Я не очень хорошим был отцом и буду не очень хорошим дедом. Я не видел, как выросли дети, этим занималась супруга. Я уезжал в декабре, возвращался в среду. Она это героически воспринимала», — рассказал Лепс в шоу Павла Воли на федеральном канале.

К слову, Инга появилась в браке Лепса со Светланой. Во втором союзе с Анной Шаплыковой у артиста появились трое детей: Ева, Николь и Иван. Однако в конце 2021 года брак спустя 20 лет распался. При этом пара, несмотря на тяжесть ситуации, смогла сохранить дружеские взаимоотношения и остаться товарищами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего Григорий Лепс стыдится больше всего.

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