Юлия Высоцкая впервые отреагировала на мемы про свою кулинарную передачу

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Рита Миронова
Рита Миронова 649

Телеведущая оказалась в центре внимания из-за архивных выпусков шоу, которые завирусились и стали мемами. Что так рассмешило интернет-пользователей?

Юлия Высоцкая впервые отреагировала на мемы про свою кулинарную передачу

Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova

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Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая впервые отреагировала на многочисленные мемы в интернете, высмеивающие ее кулинарную передачу. Знаменитость оказалась в центре внимания из-за архивных выпусков шоу, в которых зрителей позабавили неудачные эксперименты на кухне: жидкие сырники, сгоревший шашлык и макароны с водкой.

На фоне активных обсуждений Высоцкая опубликовала в своем личном блоге фотографию с отдыха с короткой неоднозначной подписью.

«Немного солнца в холодной воде», — написала телеведущая.

Интернет-пользователи предположили, что таким образом Высоцкая прокомментировала весь фурор, возникший от ее рецептов. Среди критиков и шутников нашли и те, кто похвалил телеведущую за кулинарное шоу, так как оно «передает атмосферу домашнего уюта».

К слову, телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева заступилась за коллегу и даже пригласила ее в свое кулинарное шоу, чтобы вместе приготовить какое-нибудь блюдо из репертуара Высоцкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал рецепт «адского» рагу от домработницы Волочковой, которое произвело фурор.

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