Муцениеце назвала изысканным вкус дочери Мии, макающей картошку в крем от торта

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 10

Для пущей радости наследница Павла Прилучного заела странное блюдо солеными огурцами.

Муцениеце назвала изысканным вкус дочери Мии, макающей картошку в крем от торта

Фото: Instagram* / agataagata; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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После продолжительных съемок в Сочи Агата Муцениеце наконец-то воссоединилась со своими детьми. В личном блоге актриса рассказала, как сходила с дочерью Мией и сыном Тимофеем в ресторан. Там девочка продемонстрировала необычные предпочтения в еде.

Так, семилетняя Мия попросила официанта принесли торт Наполеон, соленые огурцы и картошку по-деревенски. Когда яства были на столе, дочь актрисы от Павла Прилучного начала макать дольки картофеля в крем от торта, съедать их, а затем закусывать маринованными овощами.

Агата Муцениеце спросила у дочери, вкусно ли ей. Мия ответила положительно. Тогда актриса призналась, что не перестает удивляться «изысканному вкусу» девочки.

Подрастающие Мия и Тимофей родились в браке Павла Прилучного с актрисой Агатой Муцениеце, которые со скандалом развелись в 2020-м. Двумя годами позднее актер женился на коллеге Зепюр Брутян. Она на днях подарила ему сына.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зепюр Брутян показала первую прогулку Павла Прилучного с наследником.

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